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هل يؤدي الطلاب امتحاناتهم يوم أجازة 25 يناير 2025؟ - أخبار كلمتك

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هل يؤدي الطلاب امتحاناتهم يوم أجازة 25 يناير 2025؟ - أخبار كلمتك

هل يؤدي الطلاب امتحاناتهم يوم أجازة 25 يناير 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:26 مساءً - يتساءل الطلاب وأولياء الأمور، عن موقف أداء الامتحانات التي تصادف يوم 25 يناير المقبل، وهل سيحصلون على أجازة أم لا بمناسبة عيد الشرطة؟، وذلك تزامنًا مع بدء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025، لطلاب صفوف النقل في القاهرة ومختلف المحافظات.

وتستعرض كلمتك، في السطور التالية، موقف أداء الامتحانات يوم 25 يناير المقبل الذي يصادف عيد الشرطة، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

الموقف من أداء الامتحانات بمناسبة عيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات «إن وجدت»، بحسب المواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ضوابط امتحانات نصف العام 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بجداول الامتحانات، وأوضحت إجراءات مكافحة الغش داخل اللجان، بالإضافة إلى تحديد مواعيد تقييم الطلاب في الصفوف الابتدائية، وكذلك تطبيق البرامج العلاجية لتحسين مستوى الطلاب الذين لم يجتازوا التقييمات، كما شددت على ضرورة عدم تسريب أي معلومات متعلقة بالنتائج وتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

ضوابط دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025

- يتم التصحيح يوميًا بعد انتهاء الامتحانات، ومغادرة العاملين للمدرسة بعد تسليم الأوراق للكنترول فقط.

- الكنترول مسؤول عن عدم تسريب المعلومات، وفي حال حدوث ذلك، يتم إيقاف المسؤول عن العمل.

- عدم إعلان النتيجة أو تسريب أي معلومات عن الدرجات إلا بعد تعليمات رسمية من الوزارة.

- تفعيل برنامج 26 قرائية داخل المدارس مع ضرورة توفر كشوف 26 قرائية لكل معلم.

- يشترط اجتياز التقييم المبدئي والنهائي وحضور 60% من أيام الفصل الدراسي.

- في حالة عدم اجتياز التقييم أو الحضور، يتم إلغاء تصعيد التلميذ للصف الأعلى حتى اجتيازه البرنامج العلاجي في الإجازة الصيفية.

- في حالة وجود غش داخل اللجان، يتم إيقاف الموظف عن العمل لحين استكمال التحقيقات، بما يشمل رئيس اللجنة ومراقب الدور.

- يتم التواصل مع القطاع التعليمي فقط عن طريق مدير المدرسة في حال وجود مشكلات تتعلق بالامتحانات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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