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السكة الحديد: امتداد مسير قطارى تالجو من القاهرة الأقصر إلى القاهرة أسوان والعكس - أخبار كلمتك

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السكة الحديد: امتداد مسير قطارى تالجو من القاهرة الأقصر إلى القاهرة أسوان والعكس - أخبار كلمتك

السكة الحديد: امتداد مسير قطارى تالجو من القاهرة الأقصر إلى القاهرة أسوان والعكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:10 مساءً - قررت هيئة السكة الحديد امتداد مسير قطارى تالجو ليصبح من القاهرة أسوان بدلا من القاهرة الاقصر والعكس وذلك اعتبارا من يوم 23  و 24 يناير 2025 فى رحلة الذهاب ويومى 24 و25 يناير 2025 فى رحلة العودة 

وجاءات التعديلات كالاتى:

اولًا: إمتداد قطار ٢٠٤٠ تالجو القاهرة الأقصر لمحطة أسوان يومى ٢٣ و٢٠٢٥/١/٢٤ فقط ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲۵/۱/۲۳ فقط الساعة 20.15 مساءا ليصل أسوان الساعة 8.40 صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة ۲۰۲۵/۱/۲٤ الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل أسوان الساعه ١٠.٥٥ صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲٥/١/٢٥ فقط الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل الأقصر الساعه  ٧.٤٥ صباحا 
كالجدول المرفق.

ثانيًا: قيام قطار ٢٠٤١ تالجو يقوم من محطة أسوان يومى ٢٤ و٢٠٢٥/١/٢٥ فقط الساعة ٠٧.٢٠صباحا يصل القاهرة الساعة ۱۹.٠٠ مساءا كالجدول المرفق.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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