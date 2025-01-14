السكة الحديد: امتداد مسير قطارى تالجو من القاهرة الأقصر إلى القاهرة أسوان والعكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:10 مساءً - قررت هيئة السكة الحديد امتداد مسير قطارى تالجو ليصبح من القاهرة أسوان بدلا من القاهرة الاقصر والعكس وذلك اعتبارا من يوم 23 و 24 يناير 2025 فى رحلة الذهاب ويومى 24 و25 يناير 2025 فى رحلة العودة

وجاءات التعديلات كالاتى:

اولًا: إمتداد قطار ٢٠٤٠ تالجو القاهرة الأقصر لمحطة أسوان يومى ٢٣ و٢٠٢٥/١/٢٤ فقط ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲۵/۱/۲۳ فقط الساعة 20.15 مساءا ليصل أسوان الساعة 8.40 صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة ۲۰۲۵/۱/۲٤ الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل أسوان الساعه ١٠.٥٥ صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة يوم ۲۰۲٥/١/٢٥ فقط الساعه ٢٢.٥٠ مساءا يصل الأقصر الساعه ٧.٤٥ صباحا

كالجدول المرفق.

ثانيًا: قيام قطار ٢٠٤١ تالجو يقوم من محطة أسوان يومى ٢٤ و٢٠٢٥/١/٢٥ فقط الساعة ٠٧.٢٠صباحا يصل القاهرة الساعة ۱۹.٠٠ مساءا كالجدول المرفق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.