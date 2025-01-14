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الدوري الألماني، هولشتاين يضرب بوروسيا دروتموند بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الألماني، هولشتاين يضرب بوروسيا دروتموند بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، هولشتاين يضرب بوروسيا دروتموند بثلاثية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:55 مساءً - تقدم فريق هولشتاين كيل على نظيره  بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب هولشتاين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

سجل ثلاثية هولشتاين كل من:" شوتو ماشينو، فيل هاريس والكسندر برنهاردسون في الدقائق 27، 32 والدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الأول.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هولشتاين كيل 

وبدأ بوروسيا دورتموند أمام هولشتاين كيل كالتالي:

وكان فريق بوروسيا دورتموند قد سقط في فخ الخسارة أمام باير ليفركوزن بنتيجة 2-3 في  المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار الجولة الـ 16 في بطولة الدوري الألماني.

وسجل ثلاثية باير ليفركوزن كل من: “ناثان تيلا في الدقيقة الأولى، وباتريك تشيك هدفين في الدقائق 7 و19، فيما سجل هدف بوروسيا دورتموند اللاعب جيمي بينو جيتنز في الدقيقة 11”.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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