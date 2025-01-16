بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

صادرات قطاع مواد البناء تسجل 10.6 مليار دولار خلال 2024 - أخبار كلمتك

صادرات قطاع مواد البناء تسجل 10.6 مليار دولار خلال 2024 - أخبار كلمتك

تعيين مدير إعلامي جديد لمكتب رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

تعيين مدير إعلامي جديد لمكتب رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تحتفل بـ عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تحتفل بـ عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و 788 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و 788 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل المدير الإقليمي لشيفرون لبحث أنشطة الشركة في مصر - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل المدير الإقليمي لشيفرون لبحث أنشطة الشركة في مصر - أخبار كلمتك

تدعيم مطلع الدائري في المنصورية بأسوار خرسانية بعد سرقة "الحديدية" - أخبار كلمتك

تدعيم مطلع الدائري في المنصورية بأسوار خرسانية بعد سرقة "الحديدية" - أخبار كلمتك

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:17 - سعر الذهب الآن.. تحديث مستمر لـ «المعدن الأصفر» في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:17 - سعر الذهب الآن.. تحديث مستمر لـ «المعدن الأصفر» في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:17 - سعر الذهب الآن.. تحديث مستمر لـ «المعدن الأصفر» في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 01:17 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن داخل محلات الصاغة بمصر، بعد الارتفاع الأخير الذي سجله صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025، فارتفع سعر الذهب عيار 24 وهو الفئة الأكثر مبيعا في دول الخليج العربي عند 4331.5 جنيه للبيع، 4302.75 جنيه للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب الآن في مصر، ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن في مصر

- سعر الذهب الآن لعيار 24: استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم عند 4331.5 جنيه للبيع، 4302.75 جنيه للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 22: سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار الآن في محلات الصاغة عند 3970.5 جنيه للبيع، 3944.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 21: استقر سعر الذهب الآن لعيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستوى 3790 جنيها للبيع، 3765 جنيها للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 18: استقر سعر الذهب الآن في مصر لعيار 18 الأكثر مبيعا في محافظة القاهرة عند 3248.5 جنيه للبيع، 3227.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 14: سجل سعر الذهب الآن لعيار 14 في السوق المحلي نحو 2526.75 جنيه للبيع، 2510 جنيها للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 12: استقر سعر الذهب الآن لعيار 12 في مصر عند 2165.75 جنيه للبيع، 2151.5 جنيه للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 9: بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1624.25 جنيه للبيع، 1613.5 جنيه للشراء.

- سعر الجنيه الذهب الآن: استقر سعر الجنيه الذهب في مصر عند 30320 جنيها للبيع، 30120 جنيها للشراء.

- سعر أونصة الذهب: سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2706.71 دولار للبيع، 2706.44 دولارا للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4331.5 جنيه 4302.75 جنيه
عيار 22 3970.5 جنيه 3944.25 جنيه
عيار 21 3790 جنيها 3765 جنيها
عيار 18 3248.5 جنيه 3227.25 جنيه
عيار 14 2526.75 جنيه 2510 جنيها
عيار 12 2165.75 جنيه 2151.5 جنيه

اقرأ أيضاً
وصل كام؟.. سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16 يناير 2025

استقرار سعر الذهب عالميا بعد صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - مساعد رئيس النواب الأردني: نشكر القيادة المصرية لجهودها في وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق