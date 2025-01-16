الرياضة - 01:17 - سعر الذهب الآن.. تحديث مستمر لـ «المعدن الأصفر» في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 01:17 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن داخل محلات الصاغة بمصر، بعد الارتفاع الأخير الذي سجله صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025، فارتفع سعر الذهب عيار 24 وهو الفئة الأكثر مبيعا في دول الخليج العربي عند 4331.5 جنيه للبيع، 4302.75 جنيه للشراء.

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سعر الذهب الآن في مصر

- سعر الذهب الآن لعيار 24: استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم عند 4331.5 جنيه للبيع، 4302.75 جنيه للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 22: سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار الآن في محلات الصاغة عند 3970.5 جنيه للبيع، 3944.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 21: استقر سعر الذهب الآن لعيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستوى 3790 جنيها للبيع، 3765 جنيها للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 18: استقر سعر الذهب الآن في مصر لعيار 18 الأكثر مبيعا في محافظة القاهرة عند 3248.5 جنيه للبيع، 3227.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 14: سجل سعر الذهب الآن لعيار 14 في السوق المحلي نحو 2526.75 جنيه للبيع، 2510 جنيها للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 12: استقر سعر الذهب الآن لعيار 12 في مصر عند 2165.75 جنيه للبيع، 2151.5 جنيه للشراء.

- سعر الذهب الآن لعيار 9: بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1624.25 جنيه للبيع، 1613.5 جنيه للشراء.

- سعر الجنيه الذهب الآن: استقر سعر الجنيه الذهب في مصر عند 30320 جنيها للبيع، 30120 جنيها للشراء.

- سعر أونصة الذهب: سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2706.71 دولار للبيع، 2706.44 دولارا للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4331.5 جنيه 4302.75 جنيه عيار 22 3970.5 جنيه 3944.25 جنيه عيار 21 3790 جنيها 3765 جنيها عيار 18 3248.5 جنيه 3227.25 جنيه عيار 14 2526.75 جنيه 2510 جنيها عيار 12 2165.75 جنيه 2151.5 جنيه