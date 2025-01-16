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يتبقى الإعلان الرسمي، ريال مدريد يحسم صفقة إنجليزية - أخبار كلمتك

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يتبقى الإعلان الرسمي، ريال مدريد يحسم صفقة إنجليزية - أخبار كلمتك

يتبقى الإعلان الرسمي، ريال مدريد يحسم صفقة إنجليزية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:15 مساءً -  حسم نادي ريال مدريد الإسباني أولى صفقاته الجديدة لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بعد تراجع النتائج مؤخرا وخسارة لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

 

ريال مدريد يحسم صفقة أرنولد

  وبحسب صحيفة "ماركا" فإن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز تحركت لتدعيم الدفاع  وحصل على موافقة النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

وأوضحت الصحيفة، أن أرنولد سينضم إلى ريال مدريد في العام الحالي والذي يشهد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وأكدت أن أرنولد سيرحل، إما في شهر يناير الجاري وإما خلال شهر يونيو المقبل عقب نهاية عقده مع الريدز، لتدعيم مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد.


ويعاني الفريق المدريدي أزمة في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة داني كارفخال بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يثق أيضًا في ضم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني والذي ينتهي عقده أيضًا مع الفريق البافاري بنهاية الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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