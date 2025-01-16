تحول مفاجئ في موقف الأهلي بشأن بقاء يوسف أيمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:10 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاها لاستمرار يوسف أيمن مدافع الفريق حتى نهاية إعارته بنهاية الموسم الحالي في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق ومع إصابة أشرف داري مدافع الأهلي الأخيرة.

أضاف المصدر: حتى مع إنهاء صفقة مصطفى العش مدافع زد فإن فرص يوسف أيمن تبقي قوية للاستمرار في صفوف الفريق حتى نهاية إعارته.

يعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع أكرم توفيق لاعب الفريق خلال الساعات القادمة لبحث مستقبله مع الفريق سواء ببيعه في انتقالات الشتاء والاستفادة منه بدلا من رحيله مجانا في نهاية الموسم أو بإقناعه بقبول عرض تجديد تعاقده والتراجع عن اتفاقه مع الشمال القطري.

وقال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق لن يكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والطبية.

ويعود محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي إلي التشكيل الأساسي في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم على حساب مصطفى شوبير الذي شارك أساسيا امس أمام الجونة في الدوري.

ويغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة الجونة التي أقيمت أمس في الدوري ويبدأ الاستعداد لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي غدا استعدادا لمواجهة أورلاندو بعد غد السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة للحديث عن مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المقرر لها بعد غد السبت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء السبت المقبل.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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