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الرياضة - 05:06 - رئيس الوزراء عن تطبيق نظام البكالوريا الجديد: معندناش قرار حتى الآن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:06 - رئيس الوزراء عن تطبيق نظام البكالوريا الجديد: معندناش قرار حتى الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - رئيس الوزراء عن تطبيق نظام البكالوريا الجديد: معندناش قرار حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك مناقشات لمدة ساعتين داخل المجلس لاستعراض المسودة الأولى المقترحة الخاصة بنظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا.

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وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" يتم عقد حوار مجتمعي بشأن نظام الثانوية العامة الجديدة إحنا معنداش قرار أو توجه ".

وتابع مدبولي:" هناك مقترح مبدئي من وزارة التربية والتعليم ونكلف المجموعات الوزارية للتنمية البشرية لمناقشته وعقد جلسات للحوار المجتمعي".

وأكمل مدبولي:" أي مخرجات يتم التوافق عليها من الجلسات الحوار المجتمعي هو ما سوف نعمل عليه “، مضيفا:” هل هناك أحد يختلف أن المنظومة القائمة للثانوية العامة بها مشاكل؟".

ولفت مدبولي:" انا همي أعمل نظام متطور وحديث للثانوية العامة ويقلل العبء النفسي والعصبي المتواجد على طلاب عمرهم 16 و 17 سنة ".

وتابع مدبولي:" عايزين نصل لنظام مرتاحين له ويحقق أفضل هدف لتخريج شاب متعلم بشكل صحيح ".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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