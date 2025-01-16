مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. لقطات من خطوبة الفنانة ستيفاني عطالله (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - تصدرت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، مؤشرات البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب احتفالها بخطبتها على جوزيف عبود، المعروف باسم «زاف» على طريقتها الخاصة.

ومع ارتفاع مستويات البحث حول احتفال ستيفاني عطا الله بخطبتها على جوزيف عبود، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي، أبرز لقطات حفل خطبة جوزيف عبود وستيفاني عطا الله.

أبرز لقطات حفل خطوبة ستيفاني عطا الله وجوزيف عبود

وكانت ستيفاني عطا الله، نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدد من لقطات حفل خطبتها على جوزيف عبود، معلقة عليها قائلة: «منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها، عرفت أن حياتي لن تكون كما كانت».

كما أضافت ستيفاني عطا الله: «لا أريد أبدًا قضاء يوم دون رؤيتك أو سماع صوتك. لم أؤمن أبدًا بالحب غير المشروط قبل أن ألتقي بك، أنا سعيد جدًا لأنني وافقت على الحياة مع أفضل صديق لي، هذه الأغنية هي كل ما نشعر به تجاه بعضنا البعض وأيضًا، لكل من يؤمن بالحب، أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والضحك. شكرًا لك على الاحتفال بحبنا معنا، لقد خطبنا».

واحتفلت ستيفاني عطا الله، بحفل خطبتها على طريقتها الخاصة، حيث نشرت عدد من الصور التي أثارت حالة من الجدلن نظرا لغرابتها.

ولم تكن المرة الأولى، التي تحتفل بها ستيفاني عطا الله على خطيبها جوزيف عبود، بل سبق واحتفلت بخطبتها في عام 2024.