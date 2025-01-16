محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

الرقابة المالية: أولوية لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي - أخبار كلمتك

الرقابة المالية: أولوية لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. لقطات من خطوبة الفنانة ستيفاني عطالله (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. لقطات من خطوبة الفنانة ستيفاني عطالله (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. لقطات من خطوبة الفنانة ستيفاني عطالله (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - تصدرت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، مؤشرات البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب احتفالها بخطبتها على جوزيف عبود، المعروف باسم «زاف» على طريقتها الخاصة.

ومع ارتفاع مستويات البحث حول احتفال ستيفاني عطا الله بخطبتها على جوزيف عبود، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي، أبرز لقطات حفل خطبة جوزيف عبود وستيفاني عطا الله.

ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

أبرز لقطات حفل خطوبة ستيفاني عطا الله وجوزيف عبود

وكانت ستيفاني عطا الله، نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدد من لقطات حفل خطبتها على جوزيف عبود، معلقة عليها قائلة: «منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها، عرفت أن حياتي لن تكون كما كانت».

ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

كما أضافت ستيفاني عطا الله: «لا أريد أبدًا قضاء يوم دون رؤيتك أو سماع صوتك. لم أؤمن أبدًا بالحب غير المشروط قبل أن ألتقي بك، أنا سعيد جدًا لأنني وافقت على الحياة مع أفضل صديق لي، هذه الأغنية هي كل ما نشعر به تجاه بعضنا البعض وأيضًا، لكل من يؤمن بالحب، أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والضحك. شكرًا لك على الاحتفال بحبنا معنا، لقد خطبنا».

واحتفلت ستيفاني عطا الله، بحفل خطبتها على طريقتها الخاصة، حيث نشرت عدد من الصور التي أثارت حالة من الجدلن نظرا لغرابتها.

ولم تكن المرة الأولى، التي تحتفل بها ستيفاني عطا الله على خطيبها جوزيف عبود، بل سبق واحتفلت بخطبتها في عام 2024.

اقرأ أيضاً
هاني شاكر يكشف عن التحضيرات النهائية لحفله في أوبرا دبي «فيديو»

محمد التاجي: تكريمي عن «العتاولة» فى المهرجان الدولي للتعليم والثقافة «فرحني»

حقيقة مشاجرة أحمد فتحي مع شاب بالتجمع الأول.. مصدر يكشف التفاصيل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

باسم ياخور في أول ظهور بعد سقوط الأسد: لن أعود لسوريا وما يحصل حاليا بشع وفوضوي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق