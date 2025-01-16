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مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق عرض فيلم 6 أيام بالسينمات السعودية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق عرض فيلم 6 أيام بالسينمات السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق عرض فيلم 6 أيام بالسينمات السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - تستعد دور العرض السينمائي السعودية، اليوم لاستقبال فيلم 6 أيام، بطولة الثنائي أحمد مالك وآية سماحة، ذلك بعد انطلاق عرضه بالسينمات المصرية منذ حوالي يومين.

فيلم 6 أيام» من تأليف وائل حمدي وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، وإخراج كريم شعبان، وهي التجربة السينمائية الأولى له.

أحداث فيلم 6 أيام

ودارت أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

آخر أعمال أحمد مالك

وعرض للفنان أحمد مالك خلال الفترة الماضية مسلسل مطعم الحبايب على منصة «شاهد vip»، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداث المسلسل في إطار 12 حلقة، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعم في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر.

وضم مسلسل مطعم الحبايب في بطولته بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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