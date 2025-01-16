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موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

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موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:20 مساءً - يترقب عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة 5 من مسلسل إقامة جبرية الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأصبح تريند بفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله المتميز. 

المسلسل الذي يجمع بين الإثارة والتشويق، يقدم أحداثًا درامية محورها المشاعر المعقدة التي تتطور في ظل ظروف استثنائية وتحول الإنسان إلى شر مطلق، وينتظر عشاق المسلسل عرض الحلقة 5 التي ستكون متاحة للمشاهدين يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وسيتم عرضها على منصة Watch it.

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية 

وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط. 

ومسلسل إقامة جبرية  بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها، حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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