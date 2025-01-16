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الزمالك يتقدم على حرس الحدود 3-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

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الزمالك يتقدم على حرس الحدود 3-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يتقدم على حرس الحدود 3-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:14 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بنتيجة 3-1 للأبيض، في المباراة التي تقام اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد زيزو (هدفين) ومصطفى شلبي أهداف الزمالك في الدقائق 12 و36 و45+6، بينما أحرز محمد أشرف روقا هدف حرس الحدود في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.

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تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى زيزو.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد محمود ومحمود بنتايك ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

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ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في ثلاث مواجهات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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