وفاة مسؤولة في عدن - أخبار كلمتك

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره و قلوب يملوها الحزن والاسى تلقينا قبل ساعة من الان نبأ وفاة.المغفور لها باذن الله تعالى الفنانة القديرة الاستاذة وردة سعيد البحيري المدير التنفيذي السابق لصندوق التراث والتنمية الثقافية بعدن التي وافتها المنية اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية بعد صراع مع المرض وبعد حياة حافلة بالعطاء الابداعي .

وتعتبر الفقيدة وردة سعيد إحدى الفنانات الاتي التحقن في صفوف فرقة القوات المسلحة ' المسرح العسكري ' في سبعينيات القرن الماضي ثم انضمت الى فرقة الانشاد التابعة لمكتب الثقافة بالعاصمة عدن ولها العديد من الاغاني المسجلة في إذاعة وتليفزيون عدن وفي العام 2016م عينت مديرا تنفيذيا لصندوق التراث والتنمية الثقافية في ديوان عام محافظة عدن حتى وفاتها ولها بصمات واضحة في الوسط الإبداعي والاهتمام بالفنانين الكبار وتقديم المساعدة للمرضى منهم .



وبهذا المصاب الجلل نتقدم باحر التعازي القلبية الحارة إلى كافة أفراد أسرتها الكريمة سائلين المولى عز وجل بان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنها فسيح جناته.وان يلهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان

