كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل وشروط التنفيذ - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل وشروط التنفيذ - أخبار كلمتك

أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود في الدوري - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود في الدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

أسرة ظلم المصطبة يواصلون التصوير رغم اعتذار مؤلف العمل - أخبار كلمتك

أسرة ظلم المصطبة يواصلون التصوير رغم اعتذار مؤلف العمل - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث مع وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث مع وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة تجبر سيدة على ولادة طفلين توأم داخل سيارة الإسعاف بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة تجبر سيدة على ولادة طفلين توأم داخل سيارة الإسعاف بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

الشرعية تعلن موقفها من وقف الحرب - أخبار كلمتك

الشرعية تعلن موقفها من وقف الحرب - أخبار كلمتك

اول بيان بشان مقتل معلمة برصاص زوجها في عدن - أخبار كلمتك

اول بيان بشان مقتل معلمة برصاص زوجها في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

وفاة مسؤولة في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وفاة مسؤولة في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤولة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 09:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره و قلوب يملوها الحزن والاسى تلقينا قبل ساعة من الان نبأ وفاة.المغفور لها باذن الله تعالى الفنانة القديرة الاستاذة وردة سعيد البحيري المدير التنفيذي السابق لصندوق التراث والتنمية الثقافية بعدن التي وافتها المنية اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية بعد صراع مع المرض وبعد حياة حافلة بالعطاء الابداعي .

وتعتبر الفقيدة وردة سعيد إحدى الفنانات الاتي التحقن في صفوف فرقة القوات المسلحة ' المسرح العسكري ' في سبعينيات القرن الماضي ثم انضمت الى فرقة الانشاد التابعة لمكتب الثقافة بالعاصمة عدن ولها العديد من الاغاني المسجلة في إذاعة وتليفزيون عدن وفي العام 2016م عينت مديرا تنفيذيا لصندوق التراث والتنمية الثقافية في ديوان عام محافظة عدن حتى وفاتها ولها بصمات واضحة في الوسط الإبداعي والاهتمام بالفنانين الكبار وتقديم المساعدة للمرضى منهم .


وبهذا المصاب الجلل نتقدم باحر التعازي القلبية الحارة إلى كافة أفراد أسرتها الكريمة سائلين المولى عز وجل بان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنها فسيح جناته.وان يلهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

حديث سعودي عن يمن جديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق