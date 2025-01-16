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مدارس الإرتقاء بعدن تصدر بياناً بخصوص مقتل معلمة - أخبار كلمتك

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مدارس الإرتقاء بعدن تصدر بياناً بخصوص مقتل معلمة - أخبار كلمتك

مدارس الإرتقاء بعدن تصدر بياناً بخصوص مقتل معلمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 09:12 صباحاً - كلمتك/ خاص

اصدرت مدارس الارتقاء بعدن والتي تعمل بها الاستاذة نسرين اديب والتي قتلت برصاص زوجها قبل ايام بيانا بهذا الخصوص جاء فيه :

بقلوبنا مؤمنة بقضاء الله وقدرة تلقينا صباح يومنا هذا الثلاثاء 14/2 نبأ استشهاد زميلتنا ومعلمتنا الاستاذة نسرين اديب معذب على أحد باصات المدرسة وبطريقة همجية تنم عن الحقد والكراهية والتخلف الذي وصل ببعض البشر الذي لا يحملون اي وازع ديني ولا قيم أخلاقية ولاشرف ولا كرامة وبطريقة دنيئة يصوب بندقيتة لامرأة عزلاء لا تستطيع الدفاع عن نفسها وبهذا المصاب الجلال نعزي أنفسنا ومدرستنا وزملائنا وأهل الفقيدة ومحبيها وكل ذويها ..

وانا لله وانا الية راجعون ...

مدارس الارتقاء تأسف أشد الاسف لفقدنها أحد كوادرها التربوية الفذة الذي كانت مثالا في الانضباط والالتزام والكفاءة والأخلاق العالية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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