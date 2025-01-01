الرياضة - 08:56 - «المتحدث العسكري»: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 08:56 مساءً - صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان على قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2-1-2025، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

أولا: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 / 9 حتى 31 / 12 أشهر (سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024.

وخريجي كليات (الطب البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 02 / 01 / 2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم اعتبارًا من 04 / 01 حتى 14/ 01 / 2025.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 / 9 حتى 31 / 12 أشهر (سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 22 / 01 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم يومي 02 / 02 و 03 / 02 / 2025.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس) من عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي حتى العام الدراسي 2023 / 2024، وكذا مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجي العام الدراسي 2023 / 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 08 / 01 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم اعتبارًا من 15 / 01 وحتى 01 / 02 / 2025.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 26 / 01 / 2025 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 04 / 02 وحتى 09 / 02 / 2025.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات (الطب البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ).

إرشادات هامة لشبان التجنيد:

من له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بالمستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك - يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسي من الجامعات والمعاهد الخاصة - ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيديًا طبقاً لآخر مؤهل دراسي معتمد - ضرورة إصدار الجامعات القرار الوزاري بتعيين الشبان (المعيدين - الأطباء المقيمين) في الأول من شهر (إبريل / أكتوبر) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتي الضباط الاحتياط حتى يمكن استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط حرصًا على مستقبلهم - عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التي يتقدم بها كافة الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي / التربية والتعليم والتعليم الفني) - ضرورة أن يتقدم الشبان المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونًا - على الشبان من غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن نفسهم ليستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية ( ستة أشهر ) طبقاً للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالي: (https://tagned.mod.gov.eg).

وكذلك البريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية على العنوان التالي: (mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02)، ومن خلال الرقم المختصر للمركز الإلكتروني وهو (15499).