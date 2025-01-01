الرياضة - 08:56 - «مسؤولون أمريكيون»: منفذ حادث دهس نيو أورليانز من تكساس وعمره 42 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 08:56 مساءً - كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن منفذ هجوم نيو أورليانز من هيوستن بولاية تكساس ويبلغ من العمر 42 عاما، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ماذا حدث في «نيو أورليانز» الأمريكية؟

- اصطدمت شاحنة بيضاء بحشد من الناس على الجانب الأيسر بين تقاطع شارعي كانال وبوربون.

- السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد.

- شرطة نيو أورليانز: أكثر من 300 من أفراد الأمن كانوا في الخدمة وقت وقوع الحادث.

- قُتل في الحادث 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون.

- ذكرت إدارة الاستعداد للطوارئ في مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى 5 مستشفيات مختلفة على الأقل.