الرياضة - 09:41 - تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:41 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية، اليوم الجمعة، أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الجمعة، على شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ترتيب الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها «الأحمر» في المجموعة حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد.

وافتتح الأهلي مشواره بدوري الأبطال بالفوز على ستاد أبيدجان (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على مضيفه أورلاندو بيراتس، ثم الفوز الكبير على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف.

بينما يدخل فريق شباب بلوزداد تلك المواجهة، وهو في جعبته 3 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تلقى هزيمة مفاجأة أمام أورلاندو في الافتتاح، قبل أن يفوز خارج دياره أمام ستاد أبيدجان، قبل الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

وكان قد اكتسح الأهلي، ضيفه شباب بلوزداد، الأسبوع الماضي بسداسية مقابل هدف، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ليعتلي الأحمر صدارة المجموعة الثالثة والتي تضم أورلاندو الجنوب إفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - أشرف داري - أكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.