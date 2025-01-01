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عقبة واحدة تفصل كاسيميرو عن الانتقال للدوري السعودي - أخبار كلمتك

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عقبة واحدة تفصل كاسيميرو عن الانتقال للدوري السعودي - أخبار كلمتك

عقبة واحدة تفصل كاسيميرو عن الانتقال للدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:55 مساءً - كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن الدولي البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، قد ينتقل إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في يناير الجاري، إلا أن هناك عقبة وحيدة.

 

مانشستر يونايتد يدرس بيع كاسيميرو 

وكان فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، كتب في وقت سابق من اليوم على حسابه بشبكة "إكس" أن مانشستر يونايتد يفكر في بيع كاسيميرو، سواء هذا الشهر، أو في الصيف، حال تلقى عرضا جيدا.

وكان كاسيميرو أحد أبرز أهداف الأندية السعودية في الصيف الماضي، ويبدو أن الاهتمام قد تجدد خلال الفترة الحالية.

وحسب الصحفي الإنجليزي الشهير بن جاكوبس، لا تزال عدة أندية سعودية تتابع وضع كاسيميرو.

وأضاف بن جاكوبس عبر حسابه على "إكس": "الاتحاد كان الأكثر جدية في محاولاته خلال الصيف الماضي، فيما أبدى كل من النصر والقادسية اهتمامهما أيضا".

 

عقبة أمام انتقال كاسيميرو للدوري السعودي 

وأوضح "التحدي الأكبر لمعظم الأندية السعودية في فترة الانتقالات الشتوية هو أن قوائم اللاعبين الأجانب لديها ممتلئة بالفعل".

وتابع الصحفي الموثوق "إتمام صفقات كبيرة سيتطلب رحيل بعض اللاعبين أو إلغاء تسجيلهم من قائمة الفرق".

واختتم "الأهلي سيكون أحد أكثر الأندية نشاطا في يناير، التعاقد مع جناح أيسر أولوية كبيرة، كما أنه يبحث عن لاعب خط وسط دفاعي وظهير أيسر، ومع ذلك سيكون عليه التخلص من لاعب أجنبي حال أراد إبرام أي صفقة".

ولعب كاسيميرو 22 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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