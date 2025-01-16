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انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

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انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:26 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية.. بدأت المدراس الابتدائية بكافة المحافظات، صباح اليوم الخميس الموافق 16 يناير، في عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية.

انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية للطلاب في كافة المحافظات، بداية من اليوم الخميس الموافق 16 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 يناير.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

الهدف من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، هو هو قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية.

ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

- تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي في كافة المواد الدراسية المقررة «اللغة العربية - الرياضيات - متعدد التخصصات - الإنجليزية - التربية الدينية».

- يتولى المعلم مهمة وضع أسئلة التقييمات للطلاب.

- التقييم بنموذج واحد.

- وينقسم التقييم إلى «تحريري / شفوي / مهاري».

- يعقد التقييم التحريري من خلال المدرسة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

- يتم تقييم الطلاب خلال اليوم الدراسي.

- الامتحانات تكون تحت الإشراف لموجهي الصفوف الأولى.

- تقدر درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المواد من عشرة درجات.

- وتكون درجة اجتياز الامتحان من خمس درجات.

- يحفظ أوراق التقييم في المدرسة سواء كراسة أو أوراق حسب ظروف كل مدرسة.

- لا يكلف ولي الأمر بأي مصروفات إضافية.

- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية.

- يحسب الخطأ بنصف درجة.

- يتم متابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي والتوقيع على النتيجة من خلال توجيه الصفوف الأولي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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