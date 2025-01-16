سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

علاء نصر الدين: خطة قومية طموحة لتطوير صناعة الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

علاء نصر الدين: خطة قومية طموحة لتطوير صناعة الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية ظهر الخميس بعدن (تواصل إنهيار الريال) - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية ظهر الخميس بعدن (تواصل إنهيار الريال) - أخبار كلمتك

باحثة إسرائيلية تتحدث عن إشعال الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

باحثة إسرائيلية تتحدث عن إشعال الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

العثور على رجل مقتولا بطريقة مروعة(صورة) - أخبار كلمتك

العثور على رجل مقتولا بطريقة مروعة(صورة) - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

مقتل شاب يمني في عملية سطو مسلح بأمريكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - العراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - فليك يثني على أداء برشلونة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:25 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو .
 

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 7 أكتوبر 2024.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

نائبة: مصر لعبت دورا محوريا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق