قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:25 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو .



كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 7 أكتوبر 2024.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

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