الرياضة - 11:26 - من أمام معبر رفح.. سائقو شاحنات المساعدات يعبرون عن فرحتهم بدخول غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 11:26 مساءً - رصد عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» آخر مستجدات الاستعداد لدخول مئات الشاحنات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تطبيق وقف إطلاق النار، وذلك عند حدود معبر رفح حيث تصطف شاحنات المساعدات بالمعبر من أجل دخولها إلى القطاع، بجانب سيارات الوقود.

وقال مراسل القناة: «ساعات قليلة عن تحول المشهد داخل قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية في انتظار الإذن لها بالدخول للقطاع وهي محملة بكل صور الدعم للشعب الفلسطيني وعلي رأسها الوقود».

وعبّر عدد من سائقي شاحنات المساعدات المصطفة في رفح عن فرحتهم بقرب تطبيق الهدنة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع مؤكدين عن سعادتهم على مساعدة أهالي قطاع غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وتم إصدار بيان مصري قطري أمريكي، في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، أُعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن ثلاثة مراحل:

- المرحلة الأولى تشتمل 42 يوما على وقف لإطلاق النار:

- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.

- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.

- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.

- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

- تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.

- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.

- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.

- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

ومن المقرر أن يتم التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.

وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.

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