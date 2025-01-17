نقابة المعلمين الجنوبيين تعلن موقفها من مقتل معلمة بعدن - أخبار كلمتك

تُعلن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن إدانتها القاطعة واستنكارها الشديد للحادثة البشعة التي راح ضحيتها المعلمة نسرين أديب على يد زوجها.

إن هذه الجريمة تتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق، وتشكل صدمة كبيرة لنا جميعًا.

إن هذه الحادثة المأساوية تفضح حجم الأزمة التي يعاني منها المجتمع نتيجة العنف الأسري، وتبعث برسالة خطيرة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع. وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل في هذه الجريمة، ومحاسبة الجاني وفقًا للقانون بكل حزم.

كما نُشدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر العنف الأسري وآثاره المدمرة، وضرورة العمل معًا على خلق بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان، وتضمن لكل فرد الحق في العيش بكرامة وسلام.

نحن في نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين نُعبر عن تضامننا الكامل مع أسرة المعلمة نسرين.

محمد احمد الشيخ

رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين – العاصمة عدن