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الكشف عن مصير اموال المودعين عقب فرض أمريكا عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

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الكشف عن مصير اموال المودعين عقب فرض أمريكا عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن مصير اموال المودعين عقب فرض أمريكا عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:22 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر:بخصوص اموال المودعين في بنك اليمن الكويت الى درجة كبيرة ليس لها علاقة بالعقوبات الامريكية على البنك.
واضافت:السيولة متوفرة بالبنك الا ان العقوبات ستحول البنك الى صراف محلي بدل ما كان بنك دولي يحولك للخارج ويستقبل من الخارج ويصدر بطايق انترنت و بطايق ماستر كارد وغيرها الان لن يستطيع ذلك.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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