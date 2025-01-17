قالت مصادر:بخصوص اموال المودعين في بنك اليمن الكويت الى درجة كبيرة ليس لها علاقة بالعقوبات الامريكية على البنك.
واضافت:السيولة متوفرة بالبنك الا ان العقوبات ستحول البنك الى صراف محلي بدل ما كان بنك دولي يحولك للخارج ويستقبل من الخارج ويصدر بطايق انترنت و بطايق ماستر كارد وغيرها الان لن يستطيع ذلك.
الكشف عن مصير اموال المودعين عقب فرض أمريكا عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:22 مساءً - كلمتك/خاص:
قالت مصادر:بخصوص اموال المودعين في بنك اليمن الكويت الى درجة كبيرة ليس لها علاقة بالعقوبات الامريكية على البنك.
قالت مصادر:بخصوص اموال المودعين في بنك اليمن الكويت الى درجة كبيرة ليس لها علاقة بالعقوبات الامريكية على البنك.
0 تعليق