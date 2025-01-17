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خالد الكمار يعتذر عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل - أخبار كلمتك

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خالد الكمار يعتذر عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل - أخبار كلمتك

خالد الكمار يعتذر عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:05 مساءً - اعتذر المؤلف الموسيقي خالد الكمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عدم المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

الموسيقار خالد الكمار يعتذر عن المشاركة في موسم دراما رمضان 

وكتب خالد الكمار قائلا: " أعتذر عن أي مسلسلات هذا الموسم الرمضاني.. استراحة محارب.. 2024 كانت بلا شك أكثر السنين قسوة بالنسبة ليّ.. زعلت وخسرت فيها جميع الأطراف أصدقائي، وكثير من زملاء العمل، وناس بيننا نجاحات سنين، وحتى نفسي".

وتابع: "والأهم من كل ده إني خسرت شريكة كل الخطوات ورفيقة الدرب- بل اللي رسمت الدرب أصلا (ياسمين) كانت السند والدعم ". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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