خالد الكمار يعتذر عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:05 مساءً - اعتذر المؤلف الموسيقي خالد الكمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عدم المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

الموسيقار خالد الكمار يعتذر عن المشاركة في موسم دراما رمضان

وكتب خالد الكمار قائلا: " أعتذر عن أي مسلسلات هذا الموسم الرمضاني.. استراحة محارب.. 2024 كانت بلا شك أكثر السنين قسوة بالنسبة ليّ.. زعلت وخسرت فيها جميع الأطراف أصدقائي، وكثير من زملاء العمل، وناس بيننا نجاحات سنين، وحتى نفسي".

وتابع: "والأهم من كل ده إني خسرت شريكة كل الخطوات ورفيقة الدرب- بل اللي رسمت الدرب أصلا (ياسمين) كانت السند والدعم ".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.