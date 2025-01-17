وزير الأوقاف يطلع على نوادر معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:30 مساءً - زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، معرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على هامش إقامة صلاة الجمعة بمسجد مصر.

حضر الجولة عدد من كبار رجال الدولة، إلى جانب الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزير الأوقاف يطلع على نوادر معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

واطلع وزير الأوقاف والوفد المرافق له على مجموعة من النوادر التي يضمها المعرض، وتشمل كتب التراث النادرة، وتسجيلات القرآن الكريم بصوت كبار القراء، وغيرها من المقتنيات التراثية المتميزة.

وأشاد الوزير بجودة الإصدارات وقيمة المقتنيات التراثية التي يعرضها المجلس، مؤكدًا أهميتها في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي بناءً على توجيهات وزير الأوقاف، وذلك بهدف تعزيز الوعي الديني الصحيح ونشر الثقافة الإسلامية المستنيرة بين أفراد المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.