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الرياضة - 11:26 - آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:26 - آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 11:26 مساءً - حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك العاملة بمصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 50.44 جنيه للبيع، و50.31 جنيه للشراء، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 50.45 جنيه للبيع، و50.35 جنيه للشراء.

وتوفر كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

- 50.44 جنيه للبيع.

- 50.31 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

- 50.45 جنيه للبيع.

- 50.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 50.45 جنيه للبيع.

- 50.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 50.45 جنيه للبيع.

- 50.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.45 جنيه للبيع.

- 50.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 50.40 جنيه للبيع.

- 50.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 50.50 جنيه للبيع.

- 50.41 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 17 يناير 2025، على مؤشر جوجل نحو 50.40 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.44 جنيه 50.31 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.45 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.40 جنيه 50.30 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.50 جنيه 50.41 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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