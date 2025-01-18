الرياضة - 03:21 - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:21 مساءً - سجل سعر الذهب، حالة من التراجع الملحوظ في آخر تحديث له على مدار تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025، وذلك بعد حالة الاستقرار التي سجلها خلال الساعات القليلة الماضية، ليسجل سعر عيار الذهب 21 نحو 3770 جنيه.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4308.5 جنيه 4280جنيه عيار 22 3949.5 جنيها 3923.25جنيه عيار 21 3770 جنيها 3745 جنيها عيار 18 3231.5 جنيه 3210جنيه عيار 14 2513.25 جنيه 2496.75جنيه عيار 12 2154.25 جنيه 2140 جنيه عيار 9 1615.75 جنيه 1605جنيه

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025

سعر الذهب عيار24

سعر الذهب عيار24: 4308.5 جنيه للبيع، و4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22

سعر الذهب عيار22: 3949.5 جنيه للبيع، و3923.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3770 جنيهًا للبيع، و3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار18

سعر الذهب عيار 18: 3231.5 جنيه للبيع، و3210 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار14

سعر الذهب عيار 14: 2513.25 جنيها للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار12

سعر الذهب عيار 12: 2154.25 جنيه للبيع، و2140 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار9

سعر الذهب عيار 9: 1615.75 جنيه للبيع، و1605 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30160 جنيهًا للبيع، و29960 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر أوقية الذهب: 2703.38 دولا للبيع، و2702.33 دولار للشراء.