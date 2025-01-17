مواعيد الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:05 مساءً - الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

السبت 18 يناير

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث - 2:30 مساءً

وست هام ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

برينتفورد ضد ليفربول - 5 مساءً

ليستر سيتي ضد فولهام - 5 مساءً

أرسنال ضد أستون فيلا - 7:30 مساءً

الأحد 19 يناير

نوتيتجهام فورست ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 4 مساءً

إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً

الإثنين 20 يناير

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال عام 2025، عندما يحل ضيفا على برينتفورد، غدا السبت، في الجولة الـ 22 من البريميرليج.

وعانى ليفربول من سوء حظ، خلال مشواره بالبطولة منذ بدء العام الجديد، حيث سقط في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل 1-1 مع مضيفه نوتنجهام فورست، في المرحلتين الماضيتين للبطولة.

ورغم التعثر، لا يزال ليفربول محتفظا بموقعه في الصدارة، حيث يمتلك 47 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، لا زال يمتلك مباراة مؤجلة أمام مضيفه إيفرتون.

فيما يحاول برينتفورد، صاحب المركز 11 برصيد 28 نقطة، الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لمواصلة الزحف نحو المنطقة الدافئة بالبطولة.

وحقق برينتفورد 8 انتصارات و4 تعادلات و9 هزائم بمشواره في البطولة خلال الموسم الحالي، حيث يبتعد بفارق 12 نقطة فقط عن مراكز الخطر.

كما يخوض آرسنال، صاحب الوصافة برصيد 43 نقطة، مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام ضيفه أستون فيلا، صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة، غدا السبت.

ويطمح آرسنال إلى تحقيق فوزه الخامس في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، أملا في مواصلة تشديد الخناق على ليفربول، خاصة وأنهما المرشحان الأوفر حظا للتتويج باللقب هذا الموسم.

وحصل أرسنال على قوة دفع جيدة، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام ضيفه توتنهام، لانتصار 2-1، في مباراة الفريق الأخيرة بالبطولة.

ورغم ذلك، تلقى آرسنال، ضربة موجعة بعدما تأكد غياب نجمه البرازيلي جابرييل جيسوس حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

من جانبه، يطمع أستون فيلا، الذي يبحث عن فوزه الثالث على التوالي بالبطولة، في تكرار ما قام به الموسم الماضي، حينما فاز 2-0 على آرسنال، في آخر مواجهة جمعت بين الناديين بالعاصمة البريطانية لندن في أبريل الماضي، وهي النتيجة التي قضت بشكل كبير على آمال فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في البقاء بصراع المنافسة على اللقب.

كما يلتقي وست هام يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس غدا، فيما يواجه ليستر سيتي ضيفه فولهام في ذات اليوم.

وعلي صعيد آخر يسعي مانشستر سيتي حامل اللقب، وصاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة، للعودة إلى طريق الفوز من جديد، حينما يواجه مضيفه إبسويتش تاون، بعد غد الأحد، بعدما اكتفى بالتعادل مع برينتفورد في المرحلة الماضية.

وكان السيتي يسعى إلى مواصلة صحوته وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مباراته مع برينتفورد، لكن جاءت نتيجة التعادل لتشكل لطمة لآمال المدرب بيب جوارديولا، في أن يكون ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب البطولة على الأقل.

ولن يكون إبسويتش لقمة سائغة أمام السيتي، حيث لن يكون أمامه خيار آخر سوى الفوز أو حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، لا سيما في ظل صراعه من أجل تجنب الهبوط.

ويحتل إبسويتش، المركز 18 برصيد 16 نقطة، حيث اكتفى بتحقيق 3 انتصارات فقط هذا الموسم، فيما حقق 7 تعادلات وتلقى 11 خسارة، لكنه رغم ذلك لديه أمل البقاء في البطولة.

وسيكون نوتنجهام فورست على موعد مع مواجهة سهلة نسبيا أمام ضيفه ساوثهامبتون، بعد غد، حيث وضع فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو نفسه كأحد فرق المقدمة بالمسابقة هذا الموسم، وهو ما أنعش آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نوتنجهام المركز الثالث حاليا برصيد 41 نقطة، عقب تحقيقه 12 فوزا و5 تعادلات و4 هزائم، في حين يقبع ساثهامبتون في مؤخرة الترتيب برصيد 6 نقاط، ليصبح أبرز المرشحين لتوديع البطولة.

وتشهد المرحلة العديد من المواجهات المهمة، حيث يلتقي مانشستر يونايتد، صاحب المركز 12 برصيد 26 نقطة، مع ضيفه برايتون، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والندية بينهما.

كما يلعب نيوكاسل، صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة، مع ضيفه بورنموث، حيث يسعى الأول لاستمرار انتفاضته وتحقيق فوزه السابع على التوالي.

ولم يعرف نيوكاسل سوى نغمة الفوز في البطولة منذ خسارته 2-4 أمام مضيفه برينتفورد في السابع من ديسمبرالماضي، لكن بورنموث، صاحب المركز الثامن برصيد 34 نقطة، سيحاول عرقلة تلك الانتفاضة، لاسيما وأنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته التسع الأخيرة بالمسابقة.

ويلعب إيفرتون مع توتنهام بعد غد الأحد، وتختتم لقاءات المرحلة بلقاء تشيلسي وضيفه وولفرهامبتون، الإثنين المقبل.

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