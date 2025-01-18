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الرياضة - 08:51 - استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة.. وإصابة بنيران زواق الاحتلال بخان يونس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة.. وإصابة بنيران زواق الاحتلال بخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة.. وإصابة بنيران زواق الاحتلال بخان يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 08:51 صباحاً - استشهد خمسة فلسطينيين، من عائلة واحدة، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، طال خيمة تؤوي نازحين، شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن مواطنا من عائلة القدرة وزوجته وأطفاله الثلاثة، استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة، قرب مسجد الهداية، شمال مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، أصيبت مواطنة فلسطينية بطلق ناري من قبل زوارق الاحتلال غربي خان يونس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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