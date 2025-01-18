الرياضة - 08:51 - انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بجميع المحافات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 08:51 صباحاً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. انطلقت منذ قليل، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالعام الجاري 2024-2025 في معظم المدارس بمحافظات الجمهورية، طبقًا لمواعيد امتحانات الترم الأول المعلنة بالمحافظات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ويؤدى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية المقررة عليهم للعام الدارسي الحالي.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لمدة أسبوع، بداية من اليوم السبت 18 يناير وحتى الخميس المقبل الموافق 23 من نفس الشهر.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع ارتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

- لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.