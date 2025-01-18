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بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على اللجان في أول أيام انطلاق الامتحانات - أخبار كلمتك

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توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على اللجان في أول أيام انطلاق الامتحانات - أخبار كلمتك

توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على اللجان في أول أيام انطلاق الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 08:50 صباحاً - بدأ منذ قليل، توافد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة على اللجان في أول أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025. 

 

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحذيرًا مهمًّا وعاجلًا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025. 

 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون رقم (٢٠٥) لعام ٢٠٢٠.

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 

وطالبت "مدير المديرية " جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

كما وجهت رسالة لأولياء الأمور بتوعية أبنائهم للحفاظ على مستقبلهم.

وشددت على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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