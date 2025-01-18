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بـ 2.5 مليون جنيه، الدشاش يحتل المرتبة الأولى بين إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

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بـ 2.5 مليون جنيه، الدشاش يحتل المرتبة الأولى بين إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

بـ 2.5 مليون جنيه، الدشاش يحتل المرتبة الأولى بين إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:00 صباحاً -  واصل فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.

 

إيرادات فيلم الدشاش 

وحقق فيلم الدشاش إيرادات 2,563,418 مليون جنيه أمس الجمعة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، مما جعله يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة معه.

 

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد. 

 

أبطال فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان الفنان محمد سعد قال إن فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أغاني في الفيلم. 

وأضاف محمد سعد على هامش العرض الخاص للفيلم  “باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة”، متابعًا أنه يعتبرهم من عائلته. 

وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحًا: “في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني”. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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