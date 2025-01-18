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خليفة حفتر يشيد بالدور المصري في نقل التجربة التنموية إلى ليبيا - أخبار كلمتك

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خليفة حفتر يشيد بالدور المصري في نقل التجربة التنموية إلى ليبيا - أخبار كلمتك

خليفة حفتر يشيد بالدور المصري في نقل التجربة التنموية إلى ليبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:11 مساءً - السبت 18/يناير/2025 - 01:55 م 1/18/2025 1:55:28 PM

خليفة حفتر.كلمتك
خليفة حفتر.كلمتك

أشاد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي بالدور المصري الحيوي في نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا المجال، مشددًا على استمرار الجهود الرامية لحلحلة الأوضاع في ليبيا بما يسهم في استعادة مقدرات الشعب الليبي وفتح آفاق الاستقرار والازدهار والرخاء.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تأكيدًا على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، حيث أشار الرئيس إلى أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقًا مع الأمن القومي المصري. وأوضح الرئيس أن مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها، مؤكدًا دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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