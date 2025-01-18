بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 وأماكن الحصول عليه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 01:47 مساءً - الكارت الموحد 2025.. أعلنت الحكومة، عن إطلاق الكارت الموحد 2025 للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، ليحل محل بطاقة التموين الحالية، على أن يتم تعميمه على باقي المحافظات فيما بعد، وهذا في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية.

الكارت الموحد 2025

يتيح الكارت الموحد 2025 دمج مجموعة من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مما يسهل على الأشخاص الوصول إلى هذه الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ويشترك في توفير هذه الخدمات عدد من الوزارات ومنها:

-وزارة التموين والتجارة الداخلية

-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

-هيئة التأمين الصحي الشامل

منظومة الكارت الموحد 2025

وفي هذا السياق قد تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن منظومة الكارت الموحد 2025 في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وصرح مدبولي أن الكارت الموحد 2025، هدفه الحصول على كل الخدمات التي تقدمها الدولة مثل التأمين الصحي والتموين والخبز، حيث بدأنا التطبيق في بورسعيد ونأمل أن نبدأ في مختلف المحافظات.

ما هو الكارت الموحد؟

ويكون الكارت الموحد 2025 هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تم إطلاقها لأول مرة في محافظة بورسعيد، وتستخدم لأغراض متعددة من بينها:

-إيداع واستقبال الأموال.

-إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار.

-صرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين.

-التعامل مع خدمات التأمين الصحي الشامل.

-تنفيذ المدفوعات الحكومية الرقمية.

كيفية الحصول على الكارت الموحد2025

للحصول على الكارت، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية:

فتح حساب شخصي في مكاتب البريد

يتم من خلاله إصدار الكارت الموحد.

تسجيل البيانات الأساسية

مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل.

البصمة الذكية

الكارت مزود ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمة إلى المستحقين فقط.

على المواطن حفظ رقم التعريف الشخصي الخاص به والابتعاد عن خدش أو ثني الكارت لضمان سلامته.

خطوات استخراج الكارت الموحد

للحصول على الكارت الموحد، يجب اتباع الخطوات التالية:

-فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.

-تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول.

-تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط.

-إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت

كيفية استلام الكارت الموحد

-تصل رسالة نصية إلى رب الأسرة على هاتفه المحمول، تحتوي على موقع الاستلام والتوقيت المحدد لاستلام الكارت.

-يجب على رب الأسرة التوجه مع زوجته وأبنائه الأكبر من 16 عامًا لاستلام الكارت الذي يحتوي على خدمات التموين والخبز لكل أفراد الأسرة.

-الباقي من أفراد الأسرة يستلمون الكروت الخاصة بهم التي تحتوي على خدمات التأمين الصحي الشامل والخدمات المصرفية.

أماكن استلام الكارت الموحد

-مكاتب البريد.

-مكاتب التموين.

-وحدات التأمين الصحي الشامل.

-ديوان عام محافظة بورسعيد.