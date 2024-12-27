شبانة: أشكر حزب حماة الوطن.. ومصر ستظل في رباط إلى يوم الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:26 صباحاً - حرص الإعلامي محمد شبانة، على توجيه الشكر لحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بعد تكليفه بتولي مسئولية الأمانة المركزية للشئون الرياضية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أتوجه بالشكر لحزب حماة الوطن وأتشرف بتكليفي كمسئول عن الأمانة المركزية للشئون الرياضية، وكل الشكر والتقدير للحزب على هذا التكليف وكل قيادات الحزب".

وتابع:" إن شاء الله نستطيع أن نقدم شئ يخدم للشعب المصري ومصرنا الحبيبة ونرضي الشعب المصري من خلال حزب حماة الوطن وهو حزب كبير سطع نجمه في الفترة الأخيرة".

وأكمل:" أتوجه بالشكر لأصدقائي وزملائي في قناة etc برئاسة هاني العتال، على التهنئة الرقية بهذا التكليف".

وأردف:" أتوجه بالتهنئة للشعب المصري والأخوة المسحيين بخير وسعادة ونفضل في رباط إلى يوم الدين وتظل مصر قوية أبيه متكاتفه تواجه أي عدو بجيش قوي وشعب عنده إيمان رباني ببلدة وبقيادة قوية نقدر نتخطى أي صعاب".

وأتم شبانه تصريحاته قائلا:" مصر رغم كل الظروف المحيطة الحمدلله قوية وقادرة على مواجهة أي أحد، ومصر بلد الأنبياء وبتلاحم شعبها نستيطع تخطي أي صعاب".