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طرق الحصول على عروض وتخفيضات شركات الطيران بتذاكر السفر - أخبار كلمتك

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طرق الحصول على عروض وتخفيضات شركات الطيران بتذاكر السفر - أخبار كلمتك

طرق الحصول على عروض وتخفيضات شركات الطيران بتذاكر السفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:45 صباحاً - تذاكر الطيران، يبحث الراكب دائمًا عن الأسعار المنخفضة في تذكرة الطيران، حيث إن العروض الخاصة والترويجية تشهد إقبالًا كبيرًا من المسافرين، خاصة في موسم الأعياد والمناسبات.

 

طرق الحصول على تذاكر طيران مخفضة

واستكمالًا للخدمات التي تقدمها بوابة كلمتك لجميع متابعيها وقرائها سنعرض 3 طرق تمكن الراكب من حجز تذكرة الطيران بسعر رمزي:

 

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران 

تزداد أهمية الحجز المبكر في أوقات الذروة ومواسم السفر كالعطلات السنوية والأعياد؛ حيث تتضاعف أسعار تذاكر الطيران، كلما اقتربت العطلات وازداد الزحام، لكن هذا التأكيد لا يمنع أنك قد تجد عروضًا مميزة إذا انتظرت بعض الوقت وحجزت متأخرًا.


حجز تذاكر الطيران  قبل وقت قصير  

في بعض الأحيان يظل بإمكانك شراء تذاكر بسعر مغرٍ حتى الأيام الأخيرة قبل السفر فإذا لم تتلقَّ شركات الطيران حجوزات لجميع المقاعد المتاحة لديها تعرض العدد المتبقي بأسعار جيدة، كما ترسل بعض الشركات نشرات دورية بهذه الفرص وتجدها في بعض المواقع المتخصصة.


متابعة العروض شركات الطيران 

لكي تحصل على تذكرة طيران بسعر مناسب وتوفر قدرًا معقولًا من نفقات الرحلة، تستخدمه لحجز فندق أفضل أو نزهات أكثر، سيتطلب الأمر منك أن تمر أولًا برحلة أخرى من البحث المتأني للوصول لأفضل سعر فمهما بدا أمامك عرض مغري حاول ألا تحجز أول ما تحصل عليه.

 

تذاكر الطيران الاقتصادي

شركات الطيران الاقتصادي أو منخفض التكلفة وكما يبدو من اسمها توفر لك الكثير من المال، وستجد عروض بعضها في مواقع الحجز المعتادة وبعضها الآخر يتوافر فقط عبر موقعها الخاص وعبر صفحاتها في المواقع الاجتماعية الشهيرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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