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عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة لطبيعتها بداية من غدا السبت - أخبار كلمتك

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عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة لطبيعتها بداية من غدا السبت - أخبار كلمتك

عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة لطبيعتها بداية من غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - قررت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي عودة مواعيد التشغيل لطبيعتها بداية من غدا السبت، بعد تعديلها اليوم بسبب ماراثون العاصمة والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة. 

وكانت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائي قررت تعديل مواعيد التشغيل، اليوم الجمعة، 27 ديسمبر 2024، لمدة يوم واحد، فقط بمناسبة الماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في  العاصمة الإدارية الجديدة..

حيث نظمت  وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي وشركة العاصمة، النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، الذي انطلق في الساعة الثامنة صباح اليوم.

وحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

وكانت وزارة الرياضة دعت جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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