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أمطار رعدية ورياح وبرد قارس، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم - أخبار كلمتك

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أمطار رعدية ورياح وبرد قارس، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم - أخبار كلمتك

أمطار رعدية ورياح وبرد قارس، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 05:53 صباحاً - طقس اليوم، واصلت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها، بشأن حالة الطقس، مؤكدة أن طقس اليوم السبت 28 ديسمبر، يشهد العديد من الظواهر الجوية والتقلبات الجوية.

ووجه هيئة الأرصاد تحذيرات إلى 5 محافظات وقالت في بيان:"في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى  أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من ( مطروح- إسكندرية- شمال البحيرة- شمال كفر الشيخ- بور سعيد) على فترات متقطعة. 
 

وأشارت إلى أن الأجواء تستمر حتى مساء اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم السبت طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية، اليوم السبت، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ولفتت أيضًا إلى نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

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حالة الطقس لمدة أسبوع

كما كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس من 28 ديسمبر 2024 حتى 2 يناير 2025.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس تشهد بدءا من غدا الأحد إلى الثلاثاء 31 ديسمبر ليلة رأس السنة أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط للرياح على كافة الأنحاء. 

كما أوضحت أن انحسار سقوط الأمطار يبدأ من يوم الأربعاء 1 يناير 2025 حيث يشهد 1 يناير و2 يناير نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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