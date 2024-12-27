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«الأوقاف»: انعقاد 10 قوافل دعوية بـ 10 محافظات - أخبار كلمتك

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«الأوقاف»: انعقاد 10 قوافل دعوية بـ 10 محافظات - أخبار كلمتك

«الأوقاف»: انعقاد 10 قوافل دعوية بـ 10 محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم، الجمعة، عشر قوافل دعوية كبرى، تشمل أداء خطب الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، وذلك في إطار جهودها لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأكد العلماء المشاركون في خطبهم أن المخدرات تدمير للنفس، تنكيس للفطرة، سلب للعقول، ضياع للأموال، تمزيق للأرحام، قتل للأرواح، تعدٍّ صارخ على بنيان الإنسان، مشيرين إلى أن المخدرات خربت بيوتا كثيرة وشردت أطفالاً، وأفسدت عديدا من الشباب.

وشددوا على أن واجب الوقت علينا - جميعًا - مواجهة المخدرات بكل أنواعها بمنتهى الحسم والصرامة والقوة، متعاونين متكاتفين، مزودين بالمنطلقات الدينية والحضارية والإنسانية كافة، فلا يقبل عاقل أن يعتدى على عقله بتغييب أو تغطية أو تفتير بسبب مخدر مهلك موبق، ولا يستسيغ إنسانٌ سوي أن يقبل دخول هذا العقل الشريف المقدس في غيبوبة المرض والإنهاك وتدمير الصحة، ويكون معول تدمير للدول واقتصادياتها.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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