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رئيس الوزراء يشاهد فيلم تسجيلي بعنوان «نسيج من ذهب» عن مصانع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يشاهد فيلم تسجيلي بعنوان «نسيج من ذهب» عن مصانع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشاهد فيلم تسجيلي بعنوان «نسيج من ذهب» عن مصانع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا عن مراحل مصانع مصر للغزل والنسيج تحت عنوان« نسيج من ذهب».

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ويُرافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ومن المُقرر أن يطّلع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية اليوم على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ووفقًا لبرنامج الزيارة، سيشاهد الدكتور مصطفى مدبولي عن قُرب أعمال تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية، التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت قد توقفت لفترات طويلة، كما سيتفقد رئيس الوزراء أيضًا عددًا من المصانع الجديدة، فضلًا عن تفقده لمحطة الكهرباء الجديدة التى تمت إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة الكهربائية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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