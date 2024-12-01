320.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

320.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

خبير عسكري: أسلحة جبهة النصرة الإرهابية قادمة من تركيا - أخبار كلمتك

خبير عسكري: أسلحة جبهة النصرة الإرهابية قادمة من تركيا - أخبار كلمتك

تحذير هام بشان البطاقة الشخصية الذكية في عدن - أخبار كلمتك

تحذير هام بشان البطاقة الشخصية الذكية في عدن - أخبار كلمتك

وزير الصحة يكشف عن حجم الإنفاق على المنظومة الصحية - أخبار كلمتك

وزير الصحة يكشف عن حجم الإنفاق على المنظومة الصحية - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القوات السورية ترسل "تعزيزات كبيرة" لتأمين حماة وريفها - أخبار كلمتك

القوات السورية ترسل "تعزيزات كبيرة" لتأمين حماة وريفها - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الفراخ البلدي بـ 115 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الفراخ البلدي بـ 115 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تؤجل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، اعرف ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تؤجل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، اعرف ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. تنشر الأسبوع مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:01

الظهر: 11:44

العصر: 2:35

المغرب: 4:54

العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:08

الظهر: 11:49

العصر: 2:38

المغرب: 4:57

العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:47

الظهر: 11:37

العصر: 2:40

المغرب: 5:00

العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:58

الظهر: 11:40

العصر: 2:30

المغرب: 4:49

العشاء: 6:12

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق