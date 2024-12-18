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مشاهير العرب - بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - تيسير فهمي .. سادت حالة من القلق بين جمهور ومحبي الفنانة تيسير فهمي، بعد إعلانها عن إصابتها بـفيروس كورونا الجديد «XEC»، مما ارتفعت معدلات البحث من قبل المتابعين للتساؤل عن حالتها الصحية.

الفنانة تيسير فهمي تصاب بفيروس كورونا

وكشفت الفنانة تيسير فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابتها بفيروس كورونا الجديد«XEC»، حيث كتبت: «المتحور شرس، مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي»، وانهالت عليها التعليقات من قبل المتابعين داعين لها بالشفاء العاجل.

تيسير فهمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي

وأشارت شقيقة الفنانة تيسير فهمي في تصريحات صحفية أن حالتها الصحية في تحسن مستمر، وطمأنت جمهورها على وضعها الصحي.

تيسير فهمي

آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي

ويعتبر مسلسل بفعل فاعل، هو آخر أعمال تيسير فهمي، والذي عرض عام 2010، وتدور قصته حول عبير التي تكتشف بالصدفة خيانة زوجها لوطنه، وأنه متورط في العمل جاسوسًا، ما يدفعها لإبلاغ السلطات لكشف خيانته، و ضم العمل كلا من تامر هجرس، وطارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، ياسر جلال، وآخرون، والعمل من إخراج تيسير عبود وتأليف مصطفى إبراهيم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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