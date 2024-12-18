الرياضة - 02:33 - حصاد 2024.. تقلبات عديدة في سعر الذهب وعيار 21 يصل لمستوى قياسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - شهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب وعدم الاستقرار على مدار عام 2024، حيث تأرجح ما بين الارتفاع الجنوني والانخفاض المفاجئ بسوق الصاغة، ووصل سعر الذهب عيار 21 لمستوى قياسي، لم يشهده من قبل.

سعر الذهب في 2024

وكشف أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وخبير المشغولات الذهبية لـ كلمتك عن ما حدث في سعر الذهب من تقلبات خلال عام 2024 قائلا: «سعر الذهب عيار 21 في شهر يناير وفبراير ومارس 2024، كان يتراوح ما بين 3100 لـ 3400 جنيه».

حضاد سعر الذهب في 2024

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب في شهر أغسطس وسبتمبر، وصل إلى 3400 جنيه، وبلغ سعره في أكتوبر نحو 3500 جنيه، وسجل في شهر نوفمبر نحو 3700 جنيه، وبلغ في شهر ديسمبر الجاري نحو 3800 جنيه.

وأوضح خبير المشغولات الذهبية، أسباب تذبذب سعر الذهب خلال عام 2024، قائلا: «لا توجد في بورصة الذهب العالمية شيء يسمى ثبات في الأسعار، يوجد صعود وهبوط، وذلك من أجل تحقيق أرباح من الذهب».

أسباب تذبذب سعر الذهب في 2024

وتابع رزق، أن البنوك العالمية تعرض الذهب بكميات كبيرة في البورصة، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، وإقبال الكثير على شراء الذهب، ومن ثم ترتفع الأسعار وهكذا، لأن بورصة الذهب عبارة عن عرض وطلب بالأسواق.

ولفت عضو شعبة الذهب، إلى أن سعر صرف الدولار، أثر بشكل كبير على سعر الذهب، بالإضافة أن كمية الذهب المعروضة قليلة، لأن جميع البنوك العالمية الآن تستثمر في الذهب.

توقعات سعر الذهب 2025

وتوقع خبير المشغولات الذهبية، أن يثبت البنك الفيدرالي، سعر الفائدة، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب تدريجياً، حيث يصل إلى 3860 خلال الأسبوعين القادمين، ولكن بنهاية عام 2024، يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4200 جنيه، ويرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع أسعار الدولار عالمياً ومحلياً، لأن زيادة الجنيه في سعر الدولار يساوي 50 جنيه في سعر الذهب.

وأكد أمير رزق، أن من المتوقع ارتفاع كثيف في أسعار الذهب مع بداية عام 2025، ويصل سعر أونصة الذهب إلى 3500 دولار بنهاية شهر مايو 2025، وذلك وفقاً لما قاله المحللين الاقتصاديين، ويصل سعر الذهب عيار 21 نحو 4800 جنيه

عوامل تؤثر على سعر الذهب

ومن جانبه أوضح خبراء الاقتصاد في تصريحات صحفية سابقة أن سعر الذهب، شهد حالة من التقلبات، وارتفع بسبب عدة عوامل من أهمها، قرارات البنوك المركزية بشأن سعر الفائدة والتضخم، سعر صرف العملات، العرض والطلب على المعدن الأصفر في الأسواق، بالإضافة إلى الأحداث السياسية والحروب، التي تشهدها الكثير من الدول خلال هذه الفترة، وتوسع التوترات في الشرق الأوسط، كل هذه العوامل، أثرت على سعر الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4331.5 جنيه للبيع، 4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيها للبيع، 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3248.5 جنيه للبيع، 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30320 جنيها للبيع، 30160 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سجل سعر أونصة الذهب نحو 2647.27 دولار للبيع، 2647 دولارا للشراء.