مشاهير العرب - بالتعاون مع أكرم حسني.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن كواليس «زوجة رجل مش مهم» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لفيلم «زوجة رجل مش مهم»، اليوم الأربعاء، والذي تستمر في تصويره استعدادا لانطلاقته الفترة المقبلة.

شاركت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» صور تجمعها بـ أكرم حسني، قائلة: «زوجة رجل مش مهم».

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

وفي وقت سابق، أعلنت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن مشاركتها في فيلم «زوجة رجل مش مهم»، قائلة: «بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي "زوجة رجل مش مهم"، بإذن الله».