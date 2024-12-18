1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بالتعاون مع أكرم حسني.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن كواليس «زوجة رجل مش مهم» | صور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بالتعاون مع أكرم حسني.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن كواليس «زوجة رجل مش مهم» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالتعاون مع أكرم حسني.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن كواليس «زوجة رجل مش مهم» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لفيلم «زوجة رجل مش مهم»، اليوم الأربعاء، والذي تستمر في تصويره استعدادا لانطلاقته الفترة المقبلة.

شاركت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» صور تجمعها بـ أكرم حسني، قائلة: «زوجة رجل مش مهم».

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.

وفي وقت سابق، أعلنت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن مشاركتها في فيلم «زوجة رجل مش مهم»، قائلة: «بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي "زوجة رجل مش مهم"، بإذن الله».

اقرأ أيضاً
بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز ترد على منتقدي ظهورها

ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص مع رامي صبري

«هيعمل من باتشوكا شكشوكة».. ياسمين عز تدعم الأهلي في مباراته القادمة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

ريهام حجاج تبدأ تصوير مسلسل "أثينا" الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق