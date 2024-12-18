تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - أصيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدوار مفاجئ أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، لكنه استكمل المؤتمر على الهواء بعد دقائق.

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كشف أن رئيس الوزراء تعرض لنزلة برد شديدة منذ عدة أيام، ورغم ذلك رفض أخذ راحة، واكتفى بتناول أدوية ومضادات حيوية.

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

وأوضح أن مدبولي غادر مكتبه في وقت متأخر من مساء أمس، ثم عاد صباحًا لعقد اجتماعات مهمة قبل اجتماع مجلس الوزراء، مما تسبب في إجهاد شديد نتج عنه حالة الدوار التي أصابته أثناء المؤتمر.

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء بخير الآن، ويواصل استكمال اجتماعاته بشكل طبيعي.

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