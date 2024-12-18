اليوم.. الحكم على عامل متهم بقتل صديقه على محور الضبعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:36 صباحاً - تصدر اليوم الأربعاء الدائرة 10 جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، الأربعاء، حجز محاكمة "عامل" لاتهامه بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة انتقامًا منه ظنًا منه أنه تسبب في فسخ خطبته.

يصدر القرار برئاسة المستشار عماد الدين عيسى أحمد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبد الله عبد الرؤوف عبد الله.

أحالت نيابة الجيزة الكلية القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم "حسام" تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة (قطعة قماشية وحجر).

وفقًا لأقوال المتهم في التحقيقات، فقد نفذ جريمته بدافع الانتقام من المجني عليه "سيد ب." لتدخله بينه وبين خطيبته السابقة "رحاب ر." وأوضح المتهم في تحقيقات النيابة أن المجني عليه تسبب في فسخ خطوبته من "رحاب"، ومنذ ذلك الوقت أصبح يشك في نوايا صديقه، خاصة بعدما علم بتقدم الأخير لخطبتها. في يوم الحادث، وبعد الانتهاء من العمل في مغسلة السيارات التي يملكها المجني عليه "سيد"، أغلق الأخير المغسلة، بينما اصطحبه المتهم إلى طريق أوسيم لتوصيل صبي يعمل في المغسلة يدعى "محمد ب." على دراجة نارية.

وأكمل المتهم في التحقيقات أنه بعدما قاما بتوصيل "محمد ب." إلى منزله على أطراف قريتهما البراجيل، طلب "حسام" من "سيد" مرافقته إلى منطقة بشتيل لأخذ مبالغ مالية تخص والده، قائلاً له: "هنروح نجيب فلوس الجمعية بتاعت أبويا". خلال تلك الرحلة، استغل المتهم الفرصة لمعاقبة المجني عليه على تدخله في حياته الشخصية.