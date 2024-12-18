رئيس جامعة عين شمس يفتتح مشروع إحلال وتجديد محولات الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس أن أهم ما يميز جامعة عين شمس العمل المؤسسي خلال تعاقب إدارات الجامعة على مر السنين، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمشروع إحلال وتجديد محولات الكهرباء وتطوير دور الجهاز الإدارى وتأسيس معهد كونفوشيوس بكلية الألسن.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مشروع إحلال وتجديد محولات الكهرباء

جاء ذلك بحضور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، سلوى رشاد، عميدة الكلية، ناصر عبد العال، مدير معهد كونفوشيوس، ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية، المهندس محمد عبد الله، مدير الإدارة الهندسية، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتابع حديثة مؤكدًا أن الإدارات السابقة للجامعة قامت بمجهودات متميزة خلال تطوير الجامعة لوضع جامعة عين شمس في مكانتها التي تستحق في مصاف الجامعات العالمية.



واستطرد حديثه مشيرًا إلى أن كلية الألسن من أهم كليات الجامعة ولها تاريخ عريق منذ تأسيسها في عصر محمد علي الكبير صاحب النهضة المصرية الحديثة، وتأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوى ١٨٨١، مؤكدًا أنه لن يستطيع تعليم الطب والهندسة والعلوم الحديثة بدون الترجمة في الألسن أعرق كلية لغات وترجمة في الشرق الأوسط.

كما أشار إلى تأسيس مقر جديد بشكل لائق لمعهد كونفوشيوس بالكلية من المشاريع الهامة التي تدعم العملية التعليمية، وهو تطور طبيعي نابع من اول قسم للغة الصينية في مصر والشرق الأوسط وبه كوكبة ونخبة من الاساتذة المتخصصين فى الترجمه ولديهم خبرة واسعة في مجال الترجمة الصينية، مؤكدًا أن المقر الجديد يدعم تطوير الأنشطة الطلابية التى تصقل مهارات الطالب في كافة الجوانب الأكاديمية التى يتم اكتسابها في الجامعة بالتكامل مع المهارات الشخصية المتنوعة في التواصل الاجتماعي ومهارات التفكير الابداعي وغيرها للنجاح في الخوض في سوق العمل.

وأكدت سلوى رشاد عميد الكلية، أن اليوم يشهد افتتاح عدد من المشاريع الهامة بكلية الألسن في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها، حيث تقوم الجامعة بدعم كلياتها لإحداث تطوير شامل في كافة المجالات من خلال تطوير البرامج الدراسية وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الأكاديمية والإدارية.

وقد قامت الجامعة بدعم كلياتها لإحداث تطوير شامل في كافة المجالات من خلال تطوير البرامج الدراسية وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الأكاديمية والإدارية.

واستطردت حديثها مشيرة إلى أن الكلية بهذا الصدد قامت باتخاذ عدة إجراءات حيث قامت بتطوير برامجها المحلية والدولية والمقررات وربطها باحتياجات سوق العمل ومنها تأسيس ثمانية برامج جديدة في الترجمة التحريرية والفورية والترجمة المتخصصة بمرحلة الليسانس لإثراء الوعاء المعرفي بين اللغة العربية واللغات الأجنبية في المجالات المختلفة. كما قامت الكلية أيضا بتأسيس البرامج المتقدمة بالدراسات العليا في الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة لتأهيل المترجمين على استخدام أحدث البرمجيات في إدارة مشروعات الترجمة وترجمة الوسائط المتعددة وترجمة التوطين في جميع تخصصاتها بفعالية وجودة.



أبرمت الكلية العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار تبادل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب مع الجامعات في مختلف أرجاء العالم بألمانيا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك واليابان وكوريا والصين والولايات المتحدة الامريكية.



وفى إطار أعمال التطوير والتحديث المستمرة، نشرف اليوم بافتتاح عدد من المشاريع الهامة التي تدعم العملية التعليمية بالكلية والخدمات المرتبطة بها لكي تواكب أحدث المعايير المحلية والدولية. يعد مشروع إحلال وتجديد محولات الكلية وغرفة الكهرباء ورفع كفاءة المولد من أهم المشاريع التي بدأت الكلية بدعم كبير من الجامعة في الإعداد لها منذ خمس سنوات، حيث تم رفع كفاءة ثلاثة محولات وتحويلها من محولات زيتية لمحولات جافة ورفع قدرتها من الف (وات) لالف مائتين وخمسين (وات) بالاستعانة بشركة جيلا العالمية والمتخصصة في هذا المجال، تخدم المحولات العملية التعليمية والأعمال الإدارية المرتبطة بها، كما إنها تخدم قاعات الإختبارات الإلكترونية التي تم تأسيسها حديثا لخدمة إمتحانات الكلية والجامعة والامتحانات الدولية بالتعاون مع الهيئات الأجنبية.

وأوضحت أن مشروع تأسيس مقر جديد لمعهد كونفوشيوس بالكلية من المشاريع الهامة التي سيتم افتتاحها اليوم، حيث قامت جامعة عين شمس بتأسيس معهد كونفوشيوس بهدف تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر والصين، بالإضافة لدورة الهام في نشر الثقافة الصينية وتدريس اللغة الصينية وتقديم البحوث الصينية والترجمة وغيرها من المجالات وذلك بالتعاون مع قسم اللغة الصينية بكلية الألسن الذى يعد أقدم قسم على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشمل المشروع مكتب للمدير المصرى ومكتب للمدير الصينى وقاعة إجتماعات وreception وحجرة لإستضافة الزائرين.



جاء تطوير دور الجهاز الإداري بالكلية إمتدادًا لمشروع تأسيس المقر الجديد لمعهد كونفوشيوس بالكلية الذى أقيم بنفس الدور، وتأتى أهمية تطوير دور الجهاز الإداري من كونه واجهة الكلية أمام المعهد الصينى والخبراء والأجانب والعملاء والمترددين عليه من الضيوف.

كما يأتى هذا المشروع في إطار تحفيز للسادة الإداريين العاملين بالكلية على تطوير الأداء والتشجيع على إنجاز أعمال الميكنة الجارية في ضوء تقدم برامج الكلية وحصولها على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد. شمل التطوير تغيير الأرضيات ودهانات الحوائط وإحلال وتجديد دورات المياه وتأسيس أوفيس لخدمة إحتياجات السادة الإداريين وتغيير الأبواب الخاصة بمكاتبهم.



وشهدت فعاليات الحفل عرض فيلم وثائقي عن تطوير الدور الإداري قبل وبعد تجديده، كما قامت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية باصطحاب محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وضيوف الحفل في جولة تفقدية لمكاتب المبنى الإدارى ومعهد كونفوشيوس ومحولات الطاقة الكهربائية وقاعات الامتحانات الإلكترونية بالكلية.

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