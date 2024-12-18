مشاهير العرب - محمد سامي يعلق على مقارنة زوجته مي عمر بفنانة أخرى «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - فاجأ المخرج محمد سامي، عددا كبيرا من متابعيه بتعليقه على مقارنة زوجته الفنانة مي عمر بنجمة أخرى في أي عمل خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها تمثل له كل شيء في حياته، وهي الأفضل على الإطلاق من وجهة نظره.

تعليق محمد سامي عن مي عمر

وتحدث سامي، مؤخرا في أحد لقاءات «البودكاست» الذي ينطلق عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مقارنة مي عمر بفنانة أخرى، قائلا: : مي عمر أفضل من أي حد في التاريخ وأفضل مخلوق خلقه ربنا، دي مراتي كممثلة وغير ممثلة حتى طباخة، مي عمر هي مراتي بالنسبة لي الأفضل في كل شيء، وأحسن إنسانة في العالم».

آخر أعمال محمد سامي ومي عمر

ويشار إلى، أن محمد سامي ومي عمر يعيشان حالة من النشاط الفني حيث يستعدا لموسم رمضان 2025 بمسلسل أش أش، والذي يعد التعاون الـثاني بينهما بعد النجاح الكبير الذين حققا في «نعمة الأفوكاتو».

ومن المقرر أن تجسد مي عمر، خلال أحداث مسلسل «إش إش»، دور راقصة درجة ثالثة، وقد انتهى محمد سامي، من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة - حسب تصريح سابق له.

أبطال مسلسل إش إِش

وتعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل إش إش، بجانب مي عمر، مجموعة من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، وهالة صدقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال مي عمر

وكانت آخر أعمال الفنانة مي عمر، هو مسلسل «نعمة الافوكاتو» الذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل في إطار درامي، تعمل خلاله المحامية الشابة الطموحة (نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.