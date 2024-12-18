مشاهير العرب - 76 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهوى سلطان» بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان»، بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مميزة بدور السينما المصرية.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وجاء إجمالي إيرادات فيلم الهوى سلطان، حوالي 76 مليون جنيه منذ عرض الفيلم في السينمات خلال 6 أسابيع.

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته مجموعة من نجوم الفن المصري، أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أغنية فيلم الهوى سلطان

وحققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان»، من غناء بهاء سلطان، صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي جاءت تحت عنوان «أنا من غيرك».

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.