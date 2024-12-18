1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة وسيول بمطروح غدا - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

تعيين رئيس جديد ونائب وهذه مهمة نجل عيدروس وشخصيات أخرى - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 ديسمبر.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة في لبنان «فيديو» - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

رغم تعرضه لدوار، مدبولي يلتقي مسئولين من شركات إماراتية لبحث مشروعات استثمارية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تحذر من ظاهرة "التسطيح" على القطارات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الصحة: مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الصحة: مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية.

وكشف خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن تقديم 11 إجراء طبيا في تخصصات دقيقة بالمجان، مشيرا إلى أننا نجحنا في إعداد خريطة صحية لكامل الجمهورية.

وقال خالد عبد الغفار، إن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي للخلو من فيروس سي، كاشفا عن ضم 12.08 مليون مواطن آخرين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه تم إصدار نحو 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا يغطيهم التأمين الصحي.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي حاليا نحو 6 ملايين مواطن في 6 محافظات.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أن حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في حوالي 10 سنوات، مشيرا إلى أننا نمتلك منظومة صحية مستقرة وتشهد تطورا ملحوظا.

وأكد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مستقبل الرعاية الصحية في مصر.

اقرأ أيضاً
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزيرا العمل والتعليم يُعلنان بدء التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رؤساء إندونيسيا وفلسطين وباكستان يزورون مصر اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق