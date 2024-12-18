وزير الصحة: مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مصر سجلت 5 أرقام قياسية في مجال الكشف وعلاج الأمراض السرطانية.

وكشف خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن تقديم 11 إجراء طبيا في تخصصات دقيقة بالمجان، مشيرا إلى أننا نجحنا في إعداد خريطة صحية لكامل الجمهورية.

وقال خالد عبد الغفار، إن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي للخلو من فيروس سي، كاشفا عن ضم 12.08 مليون مواطن آخرين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه تم إصدار نحو 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا يغطيهم التأمين الصحي.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي حاليا نحو 6 ملايين مواطن في 6 محافظات.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أن حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في حوالي 10 سنوات، مشيرا إلى أننا نمتلك منظومة صحية مستقرة وتشهد تطورا ملحوظا.

وأكد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مستقبل الرعاية الصحية في مصر.