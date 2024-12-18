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القبض على يمنيات قاموا بهذا الامر في السعودية - أخبار كلمتك

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القبض على يمنيات قاموا بهذا الامر في السعودية - أخبار كلمتك

القبض على يمنيات قاموا بهذا الامر في السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، ضبط يمني وثلاث نساء يمارسون التسول واستعطاف المارة.

وقال بيان أمني إن شرطة منطقة عسير ضبطت رجلاً من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول في محطات الوقود، وسيدة تستعطف المارة لجمع الأموال أمام المحال التجارية، كما ألقت الشرطة أيضًا القبض على امرأتين تقومان بالتسول أمام المحال التجارية.

وشدد نظام مكافحة التسول على معاقبة كل من امتهن التسول أو أدار شبكة متسولين، أو حرّض غيره واتفق معه أو ساعده بأي طريقة على التسول، بمجموعة من العقوبات، منها: السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال للمتسول الفردي، أو بهما معًا.

فيما يعاقب كل من أدار متسولين، وكان ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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